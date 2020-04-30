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Анкара заявила о задержке реализации сделки по С-400 из-за коронавируса

Как уточнило агентство Reuters, представитель президента Турции Ибрагим Калын имел в виду, что коронавирус повлиял на процесс развертывания С-400 в республике

АНКАРА, 30 апреля. /ТАСС/. Реализация сделки по приобретению Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 задерживается из-за коронавируса. Об этом сообщил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на видеоконференции в вашингтонском Атлантическом совете.

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"Была задержка по [реализации сделки по] С-400 из-за коронавируса, однако [этот процесс] будет продолжен в соответствии с [нашими] планами", - приводит его слова газета Sabah.

Как уточнило агентство Reuters, Калын имел в виду, что коронавирус повлиял на процесс развертывания С-400 в республике.

Представитель Тайипа Эрдогана также напомнил о готовности Анкары приобрести у США зенитные ракетные комплексы Partiot.

Между тем 21 апреля глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус сообщил, Вашингтон "глубоко обеспокоен" в связи с сообщениями о том, что Анкара продолжает свои усилия по вводу С-400 в эксплуатацию.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не оставляют попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Вашингтон в связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, исключил Анкару из американской программы производства самолетов F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с важным союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

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