Генсек ООН надеется, что Совбез примет резолюцию по прекращению огня во время пандемии

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что Совет Безопасности сможет выступить с единой позицией и принять резолюцию по прекращению огня во всех странах во время пандемии коронавируса.

"Надеюсь, что Совет Безопасности сможет прийти к единству и принять решения, которые помогут сделать призывы к прекращению огня значимыми и реальными", - сказал он в четверг на пресс-конференции в видеоформате.

С соответствующим призывом Гутерриш выступил еще 23 марта, но Совет Безопасности до сих пор не смог согласовать резолюцию по прекращению огня и другим мерам, необходимым во время пандемии.