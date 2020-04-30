Боррель заявил, что фейки о "слабом ответе" ЕС на пандемию создают РФ, Китай, Иран и Сирия

БРЮССЕЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. ЕС считает, что недостоверная информация о слабом и разобщенном ответе Евросоюза на пандемию коронавируса распространяется "иностранными агентами" из России, Китая, Ирана и Сирии. С таким утверждением выступил в четверг глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, проводящимся в видеоформате.

"Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) ведет интенсивную работу по выявлению сюжетов и актеров, ведущих кампании по дезинформации против ЕС. Наш последний специальный доклад рисует сложную картину, в которой выявляет усилия по дезинформации со стороны различных иностранных агентов, включая Россию и Китай, но также правительство Ирана и даже сирийский режим", - заявил Боррель.

Подорвать веру еврограждан

По его словам, кампании по дезинформации направлены на то, чтобы "продемонстрировать ответ ЕС на пандемию коронавируса как слабый и разобщенный, а также чтобы показать, что западные демократии реагировали на пандемию менее эффективно, чем эти страны". По его словам, еще один тренд - "подорвать веру европейских граждан в наши институты и нашу медицинскую систему".

По словам Борреля, ЕВС наблюдает организованные кампании по дезинформации, в том числе связанной с пандемией коронавируса, "направленной на то, чтобы нанести ущерб Евросоюзу". По его мнению, дезинформация является "гибридной угрозой Евросоюзу". По его словам, к настоящему моменту структуры ЕВС, специализирующиеся на теме дезинформации (так называемая секция East StratCom), подготовила три специальных доклада по дезинформации вокруг пандемии, которые были опубликованы 19 марта, 1 и 24 апреля. Он отметил, что специалисты ЕС по дезинформации уже собрали свыше 8 тыс. примеров фейковых новостей, 400 из которых касаются пандемии коронавируса.

В то же время Боррель ничего не сказал, каким образом он установил причинно-следственную связь между публикациями в различных СМИ, блогах и соцсетях информации сомнительной точности с действиями конкретных правительств, которые он называет ответственными за кампании по дезинформации против ЕС.

Не склонился перед Китаем

Боррель также твердо заявил, что Европейская внешнеполитическая служба "не склонилась перед Китаем" при подготовке последнего доклада по дезинформации, где, в частности, обвиняет Пекин в ее распространении. Ранее американские СМИ, в частности, The New York Times и Politico обвинили институты ЕС, что они "сгладили" свой последний доклад в сфере обвинений против Китая после переговоров с послом КНР в Брюсселе, который якобы "оказал давление на европейские институты".