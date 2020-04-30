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Тимошенко заявила, что долги и провалы в бюджете лишат Украину государственности

Привлечение новых кредитов от МВФ никак не изменит положение дел, отметила лидер партии "Батькивщина"

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Украина наращивает долги на фоне понижения доходов госбюджета, что может привести к краху государства. Об этом заявила в четверг лидер парламентской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Сегодня полностью проваливаются каждый день доходы бюджета. Апрель месяц - 25 млрд гривен ($926 млн) не получила доходная часть госбюджета. Это означает, что им даже себе - президенту, премьеру - скоро не будет чем платить зарплату", - сказала Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Страна "радикально и экстремально" наращивает государственный долг, отметила лидер "Батькивщины". "Если сейчас не прекратится неконтролируемый набор долгов и продолжится снижение доходов в бюджете, мы просто не будем существовать как страна", - подчеркнула политик. По ее мнению, если ситуация не изменится, то в ближайшие месяцы объем госдолга может сравняться с ВВП Украины.

Тимошенко считает, что привлечение новых кредитов от Международного валютного фонда никак не изменит положение дел. "У нас на сегодняшний день в повестке дня МВФ нет абсолютно вопроса Украины. Более того, никто в ближайшие месяцы ничего не планирует", - добавила она.

Верховная рада ранее поддержала предложенную правительством корректировку госбюджета. В частности, средней курс доллара, который в прежнем варианте бюджета был заложен на уровне 27 гривен, понижен до 29,5 гривны. Также вместо роста ВВП на 3% прогнозируется спад экономики на 3,9%.

Теги
УкраинаТимошенко, Юлия Владимировна
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