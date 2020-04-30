Госфинансирование партии Зеленского приостановлено на полгода

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило государственное финансирование президентской партии "Слуга народа" в III и IV квартале этого года, партия не получит более 70 млн гривен ($2,6 млн). Об этом сказано в сообщении ведомства.

"30 апреля Национальное агентство по предотвращению коррупции остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 года. Финансирование было приостановлено в связи с обращением партии к НАПК 23 апреля", - сказано в сообщении. Ранее партия обратилась в ведомство с просьбой приостановить финансирование, чтобы направить эти средства на потребности украинских медиков, в частности на приобретение средств защиты медработников от коронавируса.

В конце марта пресс-служба "Слуги народа" сообщила, что партия приняла решение отказаться от государственного финансирования до конца 2020 года в пользу Стабилизационного фонда в связи с пандемией.