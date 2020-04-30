Власти Германии решили продлить ограничения социальных контактов

БЕРЛИН, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Германии приняли решение о продлении действующих ограничений социальных контактов до последующих распоряжений. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении по итогам видеоконференции канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель ФРГ.

В документе отмечается, что "общие решения остаются в силе, пока не будут приняты иные указания". Меркель на пресс-конференции подтвердила, что ограничения социальных контактов продлеваются, но не указала конкретной даты. Руководитель ее ведомства Хельге Браун ранее сообщил, что они будут действовать как минимум до 10 мая. "Глава Ведомства федерального канцлера лишь хотел дать понять, что ограничения не прекратят действовать 3 мая (изначальный срок их окончания - прим. ТАСС), но что они продолжат оставаться в силе. Об этом мы сегодня договорились", - заметила Меркель.

Массовые мероприятия, такие как народные праздники, спортивные состязания при скоплении зрителей, концерты, фестивали остаются под запретом как минимум до 31 августа. Когда и при каких условиях будет возможно их проведение, зависит от дальнейшего развития ситуации с пандемией, говорится в заявлении Меркель и глав регионов.

О послаблениях

В документе отмечается, что при соблюдении правил личной гигиены и социальной дистанции могут открыться детские площадки, музеи, выставки и галереи, мемориалы, зоопарки и ботанические сады. Госминистру по делам культуры ФРГ Монике Грюттерс поручено разработать программу по переустройству пространства небольших музеев для обеспечения необходимых мер. На эти цели выделяется около €10 млн.

Как ожидается, к 6 мая, когда пройдут новые консультации Меркель и премьер-министров, будут разработаны концепции постепенного открытия школ, детских садов, проведения спортивных состязаний. Будут также представлены предложения по деятельности ресторанов и возможностям осуществления турпоездок.

С марта по всей Германии сведена к нулю почти вся общественная жизнь. В некоторых федеральных землях нельзя выходить на улицы без веской причины. Цель правительства - максимально сократить темпы распространения инфекции, чтобы не перегружать систему здравоохранения. В последние недели темпы распространения коронавируса в ФРГ замедлились. Из 159 тыс. инфицированных выздоровели 123 тыс. Умерли от последствий 6,2 тыс.