WP: США начинают изучать меры воздействия на Китай в связи с пандемией

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Американское правительство приступило к рассмотрению возможных мер возмездия в отношении Китая, а также перспектив получения от Пекина финансовой компенсации в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Washington Post , которая цитирует четырех неназванных представителей администрации США высокого ранга, осведомленных о ходе американских межведомственных консультаций по означенному вопросу.

По ее свидетельству, президент США Дональд Трамп в последние дни выражал в беседах с помощниками и близкими ему лицами недовольство по поводу действий Китая, обвиняя Пекин в сокрытии информации насчет масштабов вспышки коронавируса, а также упоминал о потенциальных "драматических мерах, которые наверняка повлекут за собой ответные шаги Пекина".

Как отмечается в статье, совещание с участием целого ряда заинтересованных министерств и ведомств правительства США по вопросу о дальнейших шагах в отношении КНР должно пройти в Вашингтоне в четверг. Ожидается, что участие в нем примут должностные лица, занимающие руководящие посты. Предполагается и присутствие представителей американской разведки. На совещании начнут "составлять стратегию применения мер воздействия в отношении Китая", пишет The Washington Post.

Кроме того, в публикации утверждается со ссылкой на двух неназванных лиц, обладающих данными о консультациях внутри правительства США, что "некоторые должностные лица [американской] администрации" ставили вопрос о возможности отказа Вашингтона от "части долговых обязательств перед Китаем". "Неизвестно, поддерживает ли президент эту идею", - уточняет газета.

В соответствии с полученной ею информацией, в Белом доме изучалась и возможность ограничения суверенного иммунитета Китая в США с целью его преследования в американской судебной системе. Однако добиться этого было бы чрезвычайно сложно, не исключено, что потребовалась бы выработка Конгрессом США специального закона, предупредили американские юристы.

Несвоевременность призывов

Представители исполнительной ветви власти США подчеркнули, что все дискуссии в Вашингтоне, касающиеся мер воздействия на Китай, носят на данном этапе предварительный характер, не было проделано практически никакой работы по переводу усилий подобного рода в практическую плоскость. При этом часть должностных лиц вашингтонской администрации указывает на несвоевременность призывов "наказать" Китай, обращая внимание на то, что Пекин содействует усилиям США, направленным на борьбу с пандемией, вызванной новым коронавирусом. Действовать осторожно требует прежде всего экономический блок советников Трампа, говорится в материале.

Тем не менее, согласно некоторым сведениям, свидетельствует газета, в последние дни в аппаратной борьбе в Вашингтоне, возможно, начинают брать верх представители того блока правительства, который отвечает за национальную безопасность. Они-то якобы и настаивают на применении мер возмездия против Китая. "В настоящее время президент, безусловно, думает о наказании Китая", - сказал в связи с этим The Washington Post неназванный советник Трампа. Глава администрации США действительно неоднократно публично рассуждал на текущей неделе о возможности выдвижения Пекину крупных финансовых претензий.

Позиция Китая

Как заявил ранее в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя такие высказывания Трампа, Соединенные Штаты должны понять, что их настоящим врагом является коронавирус, а не Китай. При этом дипломат высказался за совместную работу всех пострадавших стран и призвал Вашингтон сосредоточиться на работе внутри США и международном сотрудничестве, а не перекладывать вину на Пекин.

Гэн Шуан добавил, что рассуждения о наказании или предъявлении претензий в этом случае лишены юридических оснований.