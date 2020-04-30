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Португалия ослабляет ограничительные меры с 4 мая

Снятие ограничений будет поэтапным. Первыми возобновят работу небольшие магазины, парикмахерские и книжные лавки

МАДРИД, 30 апреля. /ТАСС/. Послабление ограничительных мер в Португалии, введенных из-за пандемии коронавируса, будет проходить постепенно и начнется 4 мая. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Антониу Кошта.

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"Режим чрезвычайного положения завершается, но вирус остается прежним", - заявил глава правительства, чьи слова приводит газета Publico. План властей страны включает в себя несколько этапов по смягчению мер, ситуация будет оцениваться каждые 15 дней. "Мне не будет стыдно сделать шаг назад в случае необходимости", - пояснил Кошта.

Различные сектора экономики будут открываться поэтапно. Ожидается, что с 4 мая возобновят работу небольшие магазины, парикмахерские, книжные лавки. При этом Кошта обратил внимание на необходимость использования защитных масок в общественном транспорте и в торговых точках.

Во второй половине марта власти Португалии ввели режим ЧП. Он продлится до 2 мая. 13 апреля министр внутренней администрации (внутренних дел) Эдуарду Кабрита объявил, что Португалия продлила срок закрытия сухопутной границы с Испанией до 15 мая. К настоящему моменту в республике было выявлено более 25 тыс. инфицированных, 989 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
ПортугалияКошта, Антониу
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