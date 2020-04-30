США предложили России сотрудничество в рамках борьбы с ИГ на юго-западе Сирии

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложили России вместе бороться с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на юго-западе Сирии. Об этом сообщил в четверг американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри во время организованной вашингтонским Атлантическим советом видеоконференции.

Комментируя положение в этом регионе, дипломат, аппарат которого входит в структуру Госдепартамента, указал, что боевики ИГ активизировались на юго-западе страны. По версии Джеффри, Дамаск уделяет большее внимание провинции Идлиб на северо-западе, поэтому на юго-западе происходит ухудшение обстановки. "Это сильно нас беспокоит. Мы фиксируем рост присутствия ИГ в этом регионе. Они нападают на города и на короткое время могут удерживать территорию. Такую ситуацию необходимо прекратить, и мы предложили России сотрудничать по этому вопросу", - пояснил Джеффри.

Он также повторил, что США "не собираются менять режим" сирийского президента Башара Асада, им нужна "смена политики режима". По словам дипломата, США будут пытаться отправить гуманитарную помощь на северо-восток Сирии. "Если Россия и Китай заблокируют еще одну резолюцию ООН, а режим откажется разрешить передачу помощи, мы найдем другой путь", - заключил спецпредставитель.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции действовало 12 наблюдательных постов турецкой армии, которые следили за соблюдением режима прекращения огня.

Обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась в конце февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Турция начала в Сирии новую операцию под названием "Весенний щит", в рамках которой нанесла удары по сирийской армии.