Лидер непризнанного Косова поручил Авдулаху Хоти сформировать правительство

БЕЛГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи специальным декретом поручил кандидату от Демократического союза Косова Авдулаху Хоти сформировать новое правительство. Соответствующий документ опубликован в четверг пресс-службой Тачи.

"Сегодня я получил письмо от председателя Демократического союза Косова Исы Мустафы, в котором подтверждается, что все условия для формирования нового правительства выполнены, включая парламентское большинство. В соответствии с этим письмом я предоставил Авдулаху Хоти мандат нового премьера Косова", - говорится в документе. По словам Тачи, в предстоящие дни за новый кабмин сможет проголосовать парламент.

Авдулах Хоти получил мандат после того, как лидер партии "Альянс за будущее Косова", экс-премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай подписал коалиционное соглашение с бывшим премьером Исой Мустафой и его Демократическим союзом Косова. Новый премьер Косова назначен без роспуска парламента и новых парламентских выборов, поскольку ранее глава непризнанного Косова Хашим Тачи и представители крупнейших партий Косова на переговорах пришли к заключению, что "досрочные выборы в стране не так необходимы и что надо сосредоточиться на борьбе с коронавирусом".

25 марта парламент непризнанного Косова после 11-часового заседания большинством голосов вынес вотум недоверия правительству Альбина Курти. Недоверие правительству Курти, проработавшему всего 50 дней, выразили 82 депутата, 32 поддержали линию действующего кабмина, один депутат воздержался.

На последних выборах, прошедших в непризнанном Косове 6 октября прошлого года, победило "Самоопределение", получившее 29 мандатов из 120, на втором месте - Демократический союз Косова (ДСК, 28 мандатов). Демократическая партия Косова (основатель - Тачи, председатель - спикер парламента Кадри Весели) заняла третье место с 24 мандатами, а "Альянс за будущее Косова" бывшего премьера Рамуша Харадиная получил лишь 13 мандатов.

Однако вскоре между коалицией "Самоопределения" с ДСК возникли противоречия, которые обострились после того, как Курти сменил министра внутренних дел Агима Вели от ДСК, требовавшего введения в Косове чрезвычайного положения из-за коронавируса. После этого Мустафа потребовал голосования о недоверии правительству, его поддержали оппозиционные партии проигравших на выборах президента Хашима Тачи (Демократическая партия Косова) и экс-премьера Рамуша Харадиная ("Альянс за будущее Косова").