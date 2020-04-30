В одном из районов Праги установлена памятная доска власовцам

ПРАГА, 30 апреля. /ТАСС/. Памятная доска погибшим бойцам так называемой Русской освободительной армии (власовцам), которые якобы за несколько дней до прихода в Прагу 9 мая 1945 года Красной армии помогли восставшим пражанам освободить город от нацистов, открыта в четверг в столичном районе Прага-Ржепорые. В церемонии приняли участие руководители районного муниципалитета во главе со старостой Павлом Новотным.

На памятной доске высечена цитата из художественно-исторического произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ": "Все ли чехи тогда понимали, какие русские спасли их город?" Далее следует пояснительная надпись об антигитлеровском Пражском восстании (5-8 мая 1945 года), в которой содержится информация о 300 погибших власовцах, якобы сражавшихся на стороне восставших.

Новотный сообщил, что памятная доска обошлась муниципалитету в 200 тыс. крон (примерно $8 тыс.).

Протесты против памятной доски власовцам

Муниципальные власти установили памятную доску власовцам, несмотря на протесты чешских политиков и общественности.

Как заявил президент республики Милош Земан 12 января, выступая по сетевому телеканалу газеты "Блеск" (Blesk), "памятник власовцам не нужен в Чехии". Он также напомнил об их участии в уничтожении еврейского населения оккупированных стран Европы.

Кощунством над памятью павших в Пражском восстании чехов и пришедших им на помощь красноармейцев назвал в феврале в интервью ТАСС инициативу муниципальных властей по установке памятника власовцам председатель Комитета участников Пражского восстания, заместитель главы Чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг.

Позиция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце ноября 2019 года заявила о резком осуждении Россией планов пражских муниципальных властей установить памятник власовцам. Она призвала чешское руководство не допустить преступного переписывания истории, напомнив, что Андрея Власова и членов так называемой Русской освободительной армии, которой он руководил, были расценены Нюрнбергским трибуналом как участие в военных преступлениях и преступлениях против человечности, у которых нет срока давности.