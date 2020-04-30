Трамп: новые данные в деле отставного генерала Флинна полностью его оправдывают

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Новые сведения в судебном деле бывшего помощника президента США по национальной безопасности отставного генерал-лейтенанта Майкла Флинна полностью его оправдывают. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, беседуя в четверг с журналистами в Белом доме.

"Они его затравили. Нечистые на руку полицейские. Затравили генерала Флинна. Генерал Флинн - прекрасный человек, прослуживший около 35 лет в вооруженных силах. Могу вам сказать, что невозможно дослужиться до его звания, если ты никчемный", - заявил американский лидер.

С его точки зрения, Флинн "находится в процессе оправдания". "Он, по сути, оправдан, хотя еще и не официально", - убежден глава администрации США. На его взгляд, речь идет о "полном оправдании" Флинна.

Ответственность за случившееся с бывшим советником по национальной безопасности Трамп возложил на "нечистых на руки полицейских, находившихся во главе ФБР" США. "Надо теперь посмотреть, как будут развиваться события", - подчеркнул при этом Трамп.

Президент выразил уверенность в том, что теперь у Флинна, приговор которому еще не вынесен, все пойдет на лад. Однако Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он ошибкой свое прежнее решение уволить Флинна, готов ли он вернуть его на работу в администрацию США.

Новая информация по делу Флинна показывает, что сотрудники ФБР фактически подставили его, изначально действовали против него по политическим мотивам.

Дело Флинна

В феврале адвокаты Майкла Флинна просили суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. В начале января обвинение просило для него тюремное заключение на срок до шести месяцев. Вынесение приговора было намечено на 27 февраля, а потом было отложено на неопределенный срок. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя в виновным в даче ложных показаний ФБР.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.

В должности помощника президента США по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором Разведывательного управления Министерства обороны США.