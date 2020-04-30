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МИД Венесуэлы назвал атаку на дипмиссию Кубы в США результатом культивирования ненависти

Глава ведомства Хорхе Арреаса указал на "постоянные атаки правительства Трампа"

ГАВАНА, 30 апреля. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы считает, что обстрел в ночь на четверг здания посольства Кубы в Вашингтоне стал результатом политики администрации президента США Дональда Трампа по культивированию ненависти среди граждан страны. Соответствующее заявление разместил в четверг в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Мы осуждаем вооруженную агрессию против посольства Кубы в США и призываем к полному соблюдению Венской конвенции. Постоянные атаки правительства Трампа могут культивировать опасные проявления ненависти среди населения. США должны защищать дипломатическое представительство", - отметил глава ведомства.

В ночь на четверг неизвестный мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Как отметили в полиции, рядом с диппредставительством был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружен американский флаг и белая маска. Правоохранительные органы США задержали стрелявшего, однако пока не обнародовали информацию о его мотивах.

Руководство Кубы заявило, что ждет от властей США результатов расследования и призывает соблюдать обязательства по охране дипмиссии. Работа посольства Кубы в США была возобновлена в 2015 году после восстановления двусторонних дипломатических отношений между странами при предыдущей американской администрации во главе с экс-президентом Бараком Обамой.

Теги
Обама, БаракСШАКубаВенесуэлаТрамп, Дональд
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