AP: Байден и Сандерс договорились о распределении голосов делегатов Национального съезда

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, достиг соглашения с выбывшим из гонки сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом о распределении голосов делегатов Национального съезда. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press .

В распоряжении AP оказалось заявление предвыборного штаба Байдена, направленное руководителям местных отделений Демократической партии в американских штатах. В документе указывается, что два политика пришли к соглашению, по которому Сандерс сохранит за собой все голоса делегатов, отведенные ему по итогам первичных выборов и собраний партийных активистов.

AP отмечает, что, согласно уставу Демократической партии, треть этих голосов должна была быть передана Байдену после выхода его оппонента из предвыборной гонки. Однако, как указывает агентство, политики пошли на соглашение, чтобы не допустить раскола внутри партии между своими сторонниками. Ранее Сандерс выступил с поддержкой предвыборной кампании Байдена.

"Этой осенью мы должны победить [действующего президента США] Дональда Трампа, и мы уверены, что это соглашение позволит сплотить [Демократическую] партию <...>", - приводит агентство совместное заявление политиков. Associated Press подчеркивает, что борьба за голоса делегатов между Сандерсом и тогдашним кандидатом в президенты США, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, стала на выборах 2016 года одной из причин победы Трампа.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы Сандерса. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, назначен на середину августа в Милуоки (штат Висконсин).

По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 406 делегатов национального съезда, у Сандерса их 974. Чтобы стать кандидатом в президенты, уже в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.