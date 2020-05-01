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Пандемия коронавируса нового типа
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Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая

Президент США подчеркнул, что дальнейшие шаги в отношении Китая будут во многом определяться итогами распространения коронавируса
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином. Об этом заявил, беседуя в четверг с журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп.

Ему был задан вопрос о том, способно ли правительство США отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед КНР "в качестве наказания за вирус". "Я могу сделать это иным образом. Могу добиться того же, но - даже ради [получения] большего объема денежных средств - просто введением пошлин. Так что мне не обязательно делать это (то есть отказываться от части долга - прим. ТАСС)", - сказал в ответ американский лидер.

Он напомнил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму порядка $1 трлн. "Это приблизительно триллион долларов, чуть больше, насколько я понимаю. Но, мне кажется, мы можем это сделать (принять меры против Китая - прим. ТАСС) более прямолинейным образом", - отметил Трамп. Он признал, что, "если начинать играть в эти игры", отказываться от части долга, то ни к чему хорошему такая политика не приведет. "Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара", - подчеркнул глава администрации США. По его мнению, американский доллар является "самой главной валютой в мировой истории".

Шаги в отношении Китая

Дальнейшие шаги США в отношении Китая будут во многом определяться итогами рассмотрения обстоятельств распространения нового коронавируса, заявил Дональд Трамп.

"Он [коронавирус] пришел из Китая, и это неприемлемо. Мы сейчас выясняем, как это произошло. Мы должны получить ответ, и он определит, как я буду относиться к Китаю", - сказал президент.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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