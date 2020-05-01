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CNN: США рассматривают возможность введения санкций против Китая из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Администрация США разрабатывает меры против Китая в связи с приписываемым властям этой страны сокрытием сведений о новом коронавирусе, в числе рассматриваемых вариантов введение санкций и аннулирование американских долговых обязательств. Об этом сообщил в четверг телеканал Си-эн-эн.

По словам его источников, сотрудники различных американских ведомств разрабатывают соответствующие планы, рассчитанные на долгосрочную перспективу. "Они включают в себя возможность введения санкций, аннулирование долговых обязательств США или введение новых правил в сфере торговли", - утверждала в эфире телеканала журналист.

Как отмечается в публикации на сайте Си-эн-эн, некоторые сотрудники администрации США предостерегают от слишком поспешных действий. Они заостряют внимание на том, что США сейчас во многом зависимы от поставок из Китая медицинских принадлежностей, необходимых в свете пандемии. "Нам нужно вновь обеспечить восстановление экономики, потому нужно действовать осторожно, - приводятся в материале слова сотрудника администрации. - Но мы найдем способ показать китайцам, что их действия в полной мере достойны порицания".

Си-эн-эн отмечает, что разведывательные службы США сейчас активно проверяют приведенную в американских СМИ версию, согласно которой коронавирус якобы мог начать распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

 

Позиции сторон

 

Госсекретарь США Майкл Помпео в среду в интервью телеканалу "Фокс ньюс" выразил уверенность в том, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность. Он не уточнил, какие именно меры планирует принять Вашингтон.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью журналистам телеканала Эн-би-си заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой "политический фарс". Дипломат также выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". При этом он вновь подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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