СМИ: вертолеты Израиля нанесли ракетные удары по юго-западным районам Сирии

ТАСС, 1 мая. Вертолеты израильских ВВС атаковали в пятницу наземные цели в 40 км к юго-западу от Дамаска. Как сообщило агентство SANA, ракетные удары были нанесены со стороны оккупированных Голанских высот по ряду позиций сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.

По его сведениям, нанесен только материальный урон, данных о погибших нет.

Как уточнила вещающая из Дамаска радиостанция Sham FM, по сирийской территории было выпущено пять ракет.

27 апреля ударам израильских ВВС подверглись военные объекты в предместьях Сейида-Зейнаб и Сахная на юге Дамаска. По сведения телеканала Al-Hadath, погибли четыре бойца из формирований шиитской партии "Хезболлах", сражающихся на стороне сирийской армии. Жертвами этого израильского нападения стали также три мирных жителя в поселках Худжейра и Адлия, еще четверо получили ранения, в том числе один ребенок.

Как сообщил сирийский военный источник, ракеты по наземным целям были выпущены из воздушного пространства соседнего Ливана, несколько из них сбили сирийские зенитчики.

20 апреля ВВС Израиля атаковали военные позиции в районах Эс-Сухна и Эль-Амирия в окрестностях города Пальмира на востоке провинции Хомс. Тогда, по данным Al-Hadath, погибли девять шиитских бойцов. 31 марта сирийские ПВО отразили ракетную атаку израильских самолетов на военный аэродром Шайрат в 38 км к востоку от города Хомс.