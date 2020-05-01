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Глава МИД Кубы назвал атаку на дипмиссию страны в США террористическим актом

Ранее неизвестный мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне, в результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб

ГАВАНА, 1 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья квалифицировал обстрел в ночь на четверг здания посольства республики в Вашингтоне как террористический акт. Соответствующее заявление он сделал в эфире государственного телевидения страны.

"На встрече с временной поверенной в делах США в Гаване Марой Текач я выразил наш энергичный протест против террористического акта, совершенного в отношении кубинского посольства. Я спросил ее, как правительство США отреагировало бы на подобное нападение на любое из своих посольств", - сказал глава ведомства.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от властей США результатов расследования и призывает соблюдать обязательства по охране дипмиссии.

В ночь на четверг неизвестный мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Как отметили в полиции, рядом с диппредставительством был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружен американский флаг и белая маска. Правоохранительные органы США задержали стрелявшего, однако пока не обнародовали информацию о его мотивах.

Работа посольства Кубы в США была возобновлена в 2015 году после восстановления двусторонних дипломатических отношений между странами при предыдущей американской администрации во главе с экс-президентом Бараком Обамой.

Теги
СШАКубаДиас-Канель, Мигель
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