Трамп заявил, что ему известно о состоянии Ким Чен Ына, но объявлять об этом он не хочет

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Властям Соединенных Штатов хорошо известно о том, что именно происходит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но объявлять об этом они не хотят. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я понимаю, что происходит, я просто не могу сейчас говорить о Ким Чен Ыне. Я просто надеюсь, что все будет хорошо. Но я понимаю ситуацию очень хорошо", - сказал он.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания и впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.

Позже телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Трамп позднее заявил на брифинге, что, по его данным, информация СМИ не соответствует действительности. Южнокорейские власти также заявляли об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации СNN.