Экс-президент Эквадора подал апелляцию на приговор по обвинению в коррупции

ГАВАНА, 1 мая. /ТАСС/. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа обжаловал приговор, согласно которому он был заочно осужден на восемь лет тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом в четверг сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, апелляцию в судебную инстанцию подал адвокат политика Фаусто Харрин. Сам Корреа находится за пределами страны.

В апреле суд в Эквадоре заочно вынес Корреа, руководившему республикой с 2007 по 2017 год, обвинительный приговор по резонансному делу о коррупции. Политик был признан автором и руководителем преступной схемы с участием сотрудников государственного аппарата, в рамках которой он получил от предпринимателей свыше $7,5 млн на финансирование избирательных кампаний в обмен на госконтракты. Помимо тюремного срока, суд также запретил ему занимать выборные должности в течение 25 лет.

Экс-президент, в настоящее время проживающий в Бельгии, назвал произошедшее спектаклем и заявил, что таким способом с ним сводят счеты его политические оппоненты, "использующие суд, чтобы достичь целей, которых они не смогли добиться на выборах". Корреа является лидером эквадорской оппозиционной партии "Политическое движение за гражданскую революцию". Ранее он не исключал, что на следующих выборах будет баллотироваться в парламент или на пост вице-президента Эквадора.