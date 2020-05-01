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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Помпео заявил, что США сделают все, чтобы не дать Ирану купить бронетехнику у РФ или Китая

Госсекретарь США подчеркнул, что идет работа партнерами в Совбезе ООН, чтобы не допустить этого после окончания действия оружейного эмбарго

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Вашингтон готов принять любые меры, чтобы не допустить приобретения Тегераном российской или китайской бронетехники после окончания действия оружейного эмбарго. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео в интервью журналисту Ларсу Ларсону, стенограмму опубликовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Говоря о властях Ирана, Помпео отметил, что администрация президента США Дональда Трампа, "когда наступит октябрь этого года, сделает все возможное, чтобы удостовериться, что они не смогут купить танки и бронемашины у России или Китая".

Относительно перспектив приобретения Ираном оружия после истечения срока действия эмбарго, госсекретарь США добавил: "Положительный момент состоит в том, что резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН дает нам возможность удостовериться, что этого не произойдет. И мы работаем с нашими китайскими, российскими, британскими, французскими партнерами в Совбезе и даже более широко, во всей ООН, чтобы убедиться, что все они согласны не допустить этого начиная с 18 октября текущего года".

Газета The New York Times 26 апреля сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия СБ ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении Тегерана на основании положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. МИД России 3 марта распространил комментарий, в котором отметил, что речь о продлении оружейного эмбарго в Совете Безопасности ООН не стоит.

Теги
СШАИранРоссияКитайСитуация вокруг ядерной программы ИранаПомпео, Майкл (Майк)
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