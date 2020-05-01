Помпео: США считают необычным продолжительное отсутствие лидера КНДР на публике

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Власти США считают необычным отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына на публичных мероприятиях в течение более двух недель. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в четверг в эфире радиостанции "Ай-харт-радио".

Говоря о Ким Чен Ыне, руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что США не получали сведений "о его появлении на публике в течение немногим более двух недель". "Это не является неслыханным, но это необычно", - добавил госсекретарь США. "Мы продолжаем внимательно следить за этим. Мы работаем над тем, чтобы при любой ситуации в итоге мы были подготовлены", - сказал Помпео.

"Как ясно давал понять президент [США Дональд] Трамп, что бы ни происходило, у нас одна цель, она заключается в выполнении достигнутых в Сингапуре договоренностей, - добавил Помпео. - Это включает в себя то, чтобы у страны не было ядерного оружия, а для северокорейцев будущее было более светлым".

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания и впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.

Позже телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Трамп позднее заявил на брифинге, что, по его данным, информация СМИ не соответствует действительности. Южнокорейские власти также заявляли об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации Си-эн-эн.