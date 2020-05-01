Полиция установила личность обстрелявшего посольство Кубы в США

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили личность мужчины, открывшего огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне, ему предъявлены обвинения. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель столичной полиции Хью Кэрью.

По его словам, в ночь на четверг в полицию поступили сообщения о выстрелах в районе, где расположено кубинское диппредставительство. "Полицейские прибыли на место и обнаружили человека с винтовкой, похожей на штурмовую. Этот человек был немедленно взят под стражу без каких-либо дополнительных происшествий, оружие было изъято. Наше первоначальное расследование показало, что этот человек стрелял в сторону иностранного посольства, которое расположено в этом районе", - сообщил Кэрью.

"30 апреля 2020 года 42-летний Александер Аласо, житель города Обри, штат Техас, был арестован, ему предъявлены обвинения в нападении с целью убийства", - добавил представитель полиции. По его словам, в настоящее время расследование продолжается, его ведут совместно вашингтонская полиция и Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц США и представителей иностранных государств во время их визитов.

Как в свою очередь сообщили корреспонденту ТАСС в Секретной службе, подозреваемый был "арестован за владение незарегистрированным огнестрельными оружием и незарегистрированными боеприпасами, нападение с целью убийства, а также владение приспособлением для подачи патронов высокой емкости (более 10 патронов, согласно законам столичного округа Колумбия - прим. ТАСС)". "На месте происшествия никто не пострадал", - подчеркнули в ведомстве.

В Секретной службе корреспонденту ТАСС отказались уточнить, установлены ли уже мотивы преступника. "Согласно нашей практике, ведомство не комментирует ведущееся расследование", - ответили в пресс-службе.

В ночь на четверг мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Как отметили ранее в полиции, рядом с диппредставительством был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружен американский флаг и белая маска.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья квалифицировал обстрел здания посольства как террористический акт. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от властей США результатов расследования и призывает соблюдать обязательства по охране дипмиссии.

Работа посольства Кубы в США была возобновлена в 2015 году после восстановления двусторонних дипломатических отношений между странами при предыдущей американской администрации во главе с экс-президентом Бараком Обамой.

В новость были внесены изменения (04:32 мск) - приводятся комментарии Секретной службы США после третьего абзаца.