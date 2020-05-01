{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Полиция установила личность обстрелявшего посольство Кубы в США

Ему предъявлены обвинения

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили личность мужчины, открывшего огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне, ему предъявлены обвинения. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель столичной полиции Хью Кэрью.

По его словам, в ночь на четверг в полицию поступили сообщения о выстрелах в районе, где расположено кубинское диппредставительство. "Полицейские прибыли на место и обнаружили человека с винтовкой, похожей на штурмовую. Этот человек был немедленно взят под стражу без каких-либо дополнительных происшествий, оружие было изъято. Наше первоначальное расследование показало, что этот человек стрелял в сторону иностранного посольства, которое расположено в этом районе", - сообщил Кэрью.

"30 апреля 2020 года 42-летний Александер Аласо, житель города Обри, штат Техас, был арестован, ему предъявлены обвинения в нападении с целью убийства", - добавил представитель полиции. По его словам, в настоящее время расследование продолжается, его ведут совместно вашингтонская полиция и Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц США и представителей иностранных государств во время их визитов.

Как в свою очередь сообщили корреспонденту ТАСС в Секретной службе, подозреваемый был "арестован за владение незарегистрированным огнестрельными оружием и незарегистрированными боеприпасами, нападение с целью убийства, а также владение приспособлением для подачи патронов высокой емкости (более 10 патронов, согласно законам столичного округа Колумбия - прим. ТАСС)". "На месте происшествия никто не пострадал", - подчеркнули в ведомстве.

В Секретной службе корреспонденту ТАСС отказались уточнить, установлены ли уже мотивы преступника. "Согласно нашей практике, ведомство не комментирует ведущееся расследование", - ответили в пресс-службе.

В ночь на четверг мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Как отметили ранее в полиции, рядом с диппредставительством был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружен американский флаг и белая маска.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья квалифицировал обстрел здания посольства как террористический акт. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от властей США результатов расследования и призывает соблюдать обязательства по охране дипмиссии.

Работа посольства Кубы в США была возобновлена в 2015 году после восстановления двусторонних дипломатических отношений между странами при предыдущей американской администрации во главе с экс-президентом Бараком Обамой.

В новость были внесены изменения (04:32 мск) - приводятся комментарии Секретной службы США после третьего абзаца.

Теги
СШАКуба
Реклама на ТАСС
Госдеп после стрельбы у посольства Кубы подтвердил обязательства по защите дипмиссий
Ранее мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне, в результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС