В армии США заявили, что будут проводить испытания вооружений, несмотря на пандемию

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. США собираются и дальше проводить испытания вооружений, несмотря на распространение в мире коронавирусной инфекции. Об этом заявил начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвилл в ходе телеконференции, организованной в четверг вашингтонским Институтом Брукингса.

"Мы по-прежнему проводим очень успешные испытания гиперзвукового [оружия], намерены провести другие испытания", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии пандемии на выполнение заказов военной промышленности.

Генерал отметил, что, несмотря на пандемию, обновление военной промышленности США продолжается. "Мы видим, что модернизация продолжается. Мы разговариваем с испытателями, представителями промышленности", - указал Макконвилл.

Как отметил в ходе данной конференции министр Армии США Райан Маккарти, вопрос обеспечения дальнейших поставок продукции промышленности вызывает первоочередную обеспокоенность. "Мы ограничены в возможностях по возвращению рабочих [на предприятиях США за рубежом] на производство. Это вопрос стратегической промышленности, - сказал он. - Мы должны решить, как изыскать ресурсы в будущем. <...> Намерены обратиться в Госдепартамент, чтобы сотрудники вернулись на работу".

"Вопросы поставок будут оставаться для нас вызовом на месяцы вперед", - обратил внимание Маккарти.