Канцлер Австрии заявил о важности международных усилий при борьбе с пандемией

Как рассказал глава австрийского правительства, коронавирус и такие его явления, как ношение защитных масок и социальное дистанцирование, еще долго будут определять жизнь общества. "По крайней мере, пока не будет найдена вакцина. Нам нужно научиться жить с этой новой нормальностью, - отметил Курц. - Международное сотрудничество будет иметь крайне важное значение, чтобы предотвратить вторую волну [инфицирования]".

Австрия с середины апреля стала первопроходцем в ЕС по поэтапному смягчению ограничений, введенных из-за пандемии. С 1 мая здесь отменяется режим жесткой самоизоляции населения, когда выходить из дома можно было только в случае крайней необходимости, в магазин, на неотложную работу или прогулку. Для соблюдения санитарных мер население обязали носить защитные маски в магазинах и транспорте, а также держать дистанцию в 1 м от окружающих в общественных местах.

В Австрии из-за коронавируса 16 марта был введен режим самоизоляции для населения. Отменены массовые, спортивные мероприятия, закрыты объекты культуры, торговые центры, отели, рестораны. Власти с 14 апреля открыли мелкие магазины и строительные рынки в качестве первого шага отмены ограничений, вызванных борьбой с коронавирусом. В мае открываются крупные магазины, парикмахерские и спортивные площадки, с середины мая - отели, рестораны, музеи и школы.