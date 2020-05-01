{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Канцлер Австрии заявил о важности международных усилий при борьбе с пандемией

При этом Себастьян Курц считает, что коронавирус и такие его явления, как ношение защитных масок и социальное дистанцирование, еще долго будут определять жизнь общества

ВЕНА, 1 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Международному сотрудничеству предстоит сыграть важную роль в предотвращении второй волны распространения коронавируса. Об этом заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

На эту тему
Канцлер Австрии: международная кооперация важна для пресечения второй волны пандемии

Как рассказал глава австрийского правительства, коронавирус и такие его явления, как ношение защитных масок и социальное дистанцирование, еще долго будут определять жизнь общества. "По крайней мере, пока не будет найдена вакцина. Нам нужно научиться жить с этой новой нормальностью, - отметил Курц. - Международное сотрудничество будет иметь крайне важное значение, чтобы предотвратить вторую волну [инфицирования]".

Австрия с середины апреля стала первопроходцем в ЕС по поэтапному смягчению ограничений, введенных из-за пандемии. С 1 мая здесь отменяется режим жесткой самоизоляции населения, когда выходить из дома можно было только в случае крайней необходимости, в магазин, на неотложную работу или прогулку. Для соблюдения санитарных мер население обязали носить защитные маски в магазинах и транспорте, а также держать дистанцию в 1 м от окружающих в общественных местах.

В Австрии из-за коронавируса 16 марта был введен режим самоизоляции для населения. Отменены массовые, спортивные мероприятия, закрыты объекты культуры, торговые центры, отели, рестораны. Власти с 14 апреля открыли мелкие магазины и строительные рынки в качестве первого шага отмены ограничений, вызванных борьбой с коронавирусом. В мае открываются крупные магазины, парикмахерские и спортивные площадки, с середины мая - отели, рестораны, музеи и школы.

Теги
АвстрияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Интервью
Канцлер Австрии: международная кооперация важна для пресечения второй волны пандемии
Себастьян Курц — о новой нормальности, свыкнуться с которой предстоит всему миру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС