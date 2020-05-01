В пресс-службе армии Израиля не стали комментировать информацию об ударе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась в пятницу комментировать информацию о нанесении израильскими вертолетами ракетных ударов в провинции Эль-Кунейтра в Сирии.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий вопрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что вертолеты израильских ВВС атаковали наземные цели в провинции Эль-Кунейтра. По его сведениям, был нанесен только материальный урон, данных о погибших нет. Как уточнила вещающая из Дамаска радиостанция Sham FM, по сирийской территории было выпущено пять ракет.