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Пандемия коронавируса нового типа

Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту смягчения карантина в Черкассах

По решению местных властей, в городе открыли парикмахерские, салоны красоты, магазины и парки

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Полиция открыла уголовное производство по факту смягчения карантина в городе Черкассы, сообщила в пятницу пресс-служба полиции Черкасской области.

"Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решения об ослаблении карантина. Сведения по факту принятия исполкомом соответствующего решения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 ("Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений") Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Решение о смягчении ограничений, которые были введены правительством Украины с 17 марта в связи с пандемией коронавируса, приняла в минувший четверг городская власть, что противоречит постановлению кабмина. Так, по решению местных властей, накануне в городе открыли парикмахерские, салоны красоты, объекты спортивной инфраструктуры, летние площадки ресторанов, магазины по продаже непродовольственных товаров, мебели, книжной продукции, рынки и ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городские парки и скверы.

Полицейские в Черкассах проводят разъяснительную работу с жителями города, а в случае игнорирования запрета привлекают нарушителей к административной ответственности.

Карантин из-за коронавируса правительство Украины ввело 17 марта. С этого момента были закрыты почти все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Позднее правительство разрешило работу зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. С 1 мая разрешена деятельность продовольственных рынков. Сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что карантинный режим будет смягчен 11 мая.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине был зафиксирован 3 марта. По состоянию на 1 мая в стране 10 861 заразившийся.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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