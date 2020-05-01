Байден рекомендовал провести проверку обвинений его в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, назвал неправдой обвинения его в домогательствах и призвал расследовать их обоснованность. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении политика.

Бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила его в насильственных действиях сексуального характера и подала заявление в полицию. Как сообщил 11 апреля интернет-портал Business Insider, Рид утверждает, что в 1993 году Байден, который на тот момент был сенатором, в одном из коридоров здания Конгресса прикасался к ней без ее разрешения. В марте Рид заявила журналистам, что якобы подверглась сексуальному насилию со стороны Байдена.

"Это неправда. Этого никогда не было", - заявил бывший вице-президент. Он призвал относиться к Рид "с достоинством и уважением", так как в целом женщин, подвергшихся насилию, "следует выслушивать, а не затыкать им рот". "Подобные истории необходимо расследовать и проверять должным образом", - отметил Байден.

Он рекомендовал американским СМИ обратить внимание на "растущее количество несоответствий в ее [Рид] рассказе, в котором постоянно появляются то мелкие, то крупные изменения". "Она говорит, что поднимала данный вопрос, обратившись еще тогда к своему непосредственному начальнику и к старшему сотруднику моего офиса. Оба этих человека - мужчина и женщина - однозначно заявили, что она никогда не обращалась к ним с жалобой подобного рода", - пояснил Байден, акцентировав внимание на том, что журналисты до сих пор не смогли найти ни одного его бывшего сотрудника, который бы подтвердил обвинения Рид.

Как сообщила газета The New York Times, ранее семь других женщин заявили журналистам о том, что из-за некоторых действий Байдена, в том числе навязчивых поцелуев, объятий и прикосновений, они чувствовали себя некомфортно. Некоторые из них отметили, что считают версию, которую изложила Рид, правдоподобной.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.