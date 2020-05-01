Токаев: Казахстан уделяет первостепенное внимание стратегическому партнерству с Россией

НУР-СУЛТАН, 1 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика в своей внешней политике первостепенное значение придает стратегическому партнерству с Россией.

"Многовекторность, сбалансированность, конструктивизм - вот основополагающие принципы нашей внешней политики. И такая внешняя политика, на мой взгляд, наилучшим образом соответствует геополитическому статусу нашей страны, ее географическому расположению, в конце концов. Но в рамках этого внешнеполитического курса мы уделяем первостепенное внимание стратегическому партнерству и союзническим отношениям с Россией. Для нас это принципиальный момент", - сказал Токаев в интервью Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", которое опубликовано в пятницу.

Он напомнил, что Казахстан является активным участником ряда авторитетных евразийских структур, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, ОБСЕ и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. "Мы резонно позиционируем себя как транзитный торговый мост между Европой и Азией. Казахстан всегда стремился стать важным звеном в рамках транспортно-коммуникационных проектов, соединяющих два континента. Сюда следует добавить культурную и историческую составляющую. Вспомним великое переселение народов с востока на запад или Великий шелковый путь - транспортную артерию, и поныне не имеющую аналогов в истории. Все это, конечно, предопределило уникальный симбиоз восточной и западной культур в Казахстане", - пояснил президент Казахстана.