В ДНР заявили, что жительница села в погибла в результате обстрела украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 1 мая. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими силовиками села Спартак в пригороде Донецка. Раненая умерла в больнице, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 14:35 Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Спартак с применением стрелкового оружия. В результате обстрела получила пулевое ранение в область левой лопатки женщина 1955 года рождения", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Пострадавшая была доставлена в больницу Донецка, однако спасти ее жизнь врачам не удалось, говорится в сообщении.

Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако украинская армия регулярно нарушает условия режима тишины.