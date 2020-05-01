Прокуратура Бразилии попросила МИД отменить решение о выдворении венесуэльских дипломатов

"Распоряжение [МИД], датированное 5 марта, по мнению генерального прокурора, необходимо пересмотреть с учетом ситуации в области здравоохранения в Венесуэле вследствие пандемии COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС) и аспектов, предусмотренных международными договорами и конвенциями", - говорится в публикации. Отмечается, что данная рекомендация распространяется не только на самих дипломатов, но и на обслуживающий персонал дипмиссий и членов их семей.

Позиция Араса подкреплена рядом международных кодексов и сводов правил, регулирующих обязательства по защите жизни, что гарантировано конституцией Бразилии, уточняет ведомство. Прокуратура также напомнила, что ситуация в сфере здравоохранения в Венесуэле обсуждается на международном уровне, и в рамках этой дискуссии ее признают "критической".

В начале марта Бразилия объявила о прекращении работы своих загранпредставительств в Венесуэле и отзыве сотрудников. Из-за последующего обострения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в регионе и закрытия границ их эвакуация произошла только 18 апреля. МИД Бразилии также уведомил 17 венесуэльских дипломатов, находящихся в стране, что они должны покинуть ее территорию до 2 мая. Каракас назвал требования Бразилиа нарушающими Венскую конвенцию.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.