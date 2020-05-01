Боррель призвал стороны конфликта на Украине выполнять минские соглашения

БРЮССЕЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Стороны конфликта на Украине должны продолжать работать над реализацией минских соглашений по урегулированию ситуации, особенно в свете пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя состоявшиеся накануне переговоры в видеоформате глав МИД "нормандской четверки".

"Внимательно следил за вчерашней встречей "нормандской четверки". ЕС полностью поддерживает реализацию мер, согласованных на Парижском саммите 9 декабря 2019 года. Крайне важно продолжать работать над полным выполнением минских соглашений, включая прочное и всеобъемлющее прекращение огня. Это еще более срочно, учитывая пандемию коронавируса", - сказал он.

В четверг главы МИД "нормандской четверки" провели переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Участники переговоров выразили неудовлетворенность тем, как идет реализация достигнутых в Париже договоренностей, призвали стороны конфликта назначить дату прекращения огня и готовиться к дальнейшим обменам пленными, а также отметили необходимость продолжить контакты на уровне МИД, признав отсутствие пока что условий для проведения нового саммита "четверки".