Юридический комитет Палаты представителей США вызвал главу Amazon для дачи показаний

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США вызвал главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса на слушания, на которых будет рассматриваться соответствие практики работы компании принципам честной конкурентной борьбы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комитета.

Она распространила письмо, направленное Безосу рядом членов Палаты представителей Конгресса. Документ подписал в том числе председатель юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер (демократ, от штата Нью-Йорк).

Как подчеркивается в послании, у американских законодателей есть опасения по поводу того, что "заявления, сделанные [ранее] Amazon [юридическому] комитету [Палаты представителей] относительно деловой практики компании, представляются вводящими в заблуждение и, возможно, преступно ложными". В связи с этим конгрессмены призывают руководителя крупнейшего в мире онлайн-ретейлера "на добровольной основе" явиться на слушания, чтобы ответить на возникшие вопросы. При этом законодатели предупреждают Безоса, что оставляют за собой право "прибегнуть к принудительному процессу" его вызова на слушания, "если будет необходимость".