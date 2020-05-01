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ООН призвала власти Украины наказать виновных в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер отметила, что за минувший год не наблюдается существенного прогресса в расследовании или судебных процессах

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Правосудие за гибель людей в Одессе в мае 2014 года до сих пор не свершилось, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

"2 мая отмечается шестая годовщина насилия в Одессе, унесшего жизни 48 человек, однако никто так и не был привлечен к ответственности за это. Семьи жертв борются за справедливость, но все эти годы правосудие остается недостижимым", - говорится в заявлении Богнер, распространенном в пятницу пресс-центром миссии.

Богнер отметила, что за минувший год не наблюдается существенного прогресса в расследовании или судебных процессах. Кроме того, нет и продвижения по уголовным производствам в отношении сотрудников милиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки.

В этой связи Богнер призвала украинское руководство привлечь к ответственности виновных в трагедии в Одессе. "Я призываю украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис генерального прокурора должен обеспечить эффективное, основательное и непредвзятое расследование убийств. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершенных делах", - подчеркнула она.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой "самообороны майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

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Украина
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