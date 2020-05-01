В Танзании умер министр юстиции и конституционных дел

ПРЕТОРИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Министр юстиции и конституционных дел Танзании Августин Махига умер по дороге в больницу в пятницу в столице страны Додома. Об этом объявил президент страны Джон Магуфули.

"Министр умер в момент, когда его в экстренном порядке доставляли из дома в больницу", - цитирует кенийская газета The Star заявление администрации танзанийского президента. Причина смерти 74-летнего Августина Махига не раскрывается.

Министр юстиции и конституционных дел стал третьим крупным политиком, умершим в Танзании за последние 11 дней. Ранее умерли два депутата национального парламента. Причина их смерти также не раскрывается. Однако 30 марта работа однопалатного парламента Танзании была приостановлена, отмечает издание.