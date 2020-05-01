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В Танзании умер министр юстиции и конституционных дел

Причина смерти 74-летнего Августина Махига не раскрывается

ПРЕТОРИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Министр юстиции и конституционных дел Танзании Августин Махига умер по дороге в больницу в пятницу в столице страны Додома. Об этом объявил президент страны Джон Магуфули.

"Министр умер в момент, когда его в экстренном порядке доставляли из дома в больницу", - цитирует кенийская газета The Star заявление администрации танзанийского президента. Причина смерти 74-летнего Августина Махига не раскрывается.

Министр юстиции и конституционных дел стал третьим крупным политиком, умершим в Танзании за последние 11 дней. Ранее умерли два депутата национального парламента. Причина их смерти также не раскрывается. Однако 30 марта работа однопалатного парламента Танзании была приостановлена, отмечает издание.

Теги
ТанзанияМагуфули, Джон
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