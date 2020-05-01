{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп проведет на выходных беседы с иностранными лидерами

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни не уточнила, с кем именно из зарубежных коллег намерен контактировать президент США

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует провести в эти выходные дни переговоры с иностранными лидерами. Об этом сообщила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Это будет рабочий уик-энд. Он будет беседовать с главами государств <...>", - сказала про Трампа официальный представитель Белого дома. Она не уточнила, с кем именно из зарубежных коллег намерен контактировать глава администрации США.

В ближайшие часы Трамп отбудет из Белого дома в загородную резиденцию американских лидеров Кэмп-Дэвид, которая расположена в живописном местечке у подножия гор Катоктин в штате Мэриленд сравнительно недалеко от Вашингтона. Предполагается, что выходные он проведет там.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В столице Словении прошла массовая антиправительственная акция велосипедистов
Демонстранты призывали к отставке премьера страны Янеза Янши и отказу от ограничения гражданских свобод в связи с пандемией коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС