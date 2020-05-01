Пресс-секретарь Белого дома пообещала никогда не обманывать журналистов

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни пообещала в пятницу никогда не обманывать журналистов и сообщила о возобновлении регулярных брифингов.

На брифинге в Белом доме ее попросили пообещать никогда не лгать, отвечая на вопросы журналистов. "Я никогда не буду вас обманывать, даю слово", - отметила Макинэни.

Пресс-секретаря также спросили, собирается ли Белый дом возобновить практику проведения регулярных брифингов. "Что касается регулярности брифингов, то мы планируем их. Я объявлю о времени позже, но мы планируем продолжить [практику проведения брифингов]", - заключила она.

Для Макинэни это был первый брифинг на посту пресс-секретаря Белого дома. Ее предшественница Стефани Гришэм за почти год в этой должности не провела ни одного полноценного брифинга для журналистов. В последний раз такой брифинг проводился в Белом доме в марте прошлого года, пресс-секретарем президента США Дональда Трампа тогда была Сара Сандерс.

В начале прошлого года американский лидер заявил, что дал указание Сандерс прекратить проводить регулярные брифинги в связи с несправедливым, по его мнению, отношением к ней со стороны СМИ.