В Испании разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом

В течение почти 50 дней выходить на прогулки или заниматься физкультурой на улице взрослому населению было запрещено. Для детей до 14 лет послабление сделали еще 26 апреля: им разрешили гулять раз в день в сопровождении одного совершеннолетнего. Поскольку в стране уже несколько недель уровень распространения заболевания постепенно снижается, правительство решило продолжить смягчение мер.

МАДРИД, 2 мая. /ТАСС/. Жители Испании начиная с субботы могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице. Власти страны постепенно начинают смягчать ограничительные меры, принятые в стране из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее для того, чтобы избежать большого скопления людей, Минздрав установил временные интервалы для выхода жителей страны на прогулку. Так, с 06:00 до 10:00 по местному времени и с 20:00 до 23:00 будут разрешены занятия физкультурой на улице и прогулки взрослых людей и подростков старше 14 лет. С 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00 будут выходить на улицу пожилые люди старше 70 лет и лица, которые в силу состояния здоровья не могут гулять самостоятельно. С 12:00 до 19:00 разрешены прогулки с детьми до 14 лет.

Спортом на улице позволено заниматься раз в день поодиночке в пределах населенного пункта, где проживает человек. Пользоваться автомобилем или общественным транспортом, чтобы уехать подальше от дома и заняться физкультурой, нельзя. Взрослым гулять разрешено вдвоем - с тем, с кем проживаешь в одной квартире, в радиусе 1 км от места жительства. Власти страны настаивают на сохранении безопасной дистанции и рекомендуют носить защитные маски. С несовершеннолетними до 14 лет можно выходить на прогулку только раз в день, при этом им следует воздержаться от игр с другими детьми.

Помимо занятий спортом и прогулок, испанцам можно выходить в магазин за продуктами, в аптеку, больницу, на работу, если нет возможности делать это удаленно. Встречаться с друзьями или даже родственниками пока нельзя. Ожидается, что новые послабления ограничительных мер введут 4 мая.

План правительства

В Испании с середины марта действует режим повышенной готовности для сдерживания распространения коронавируса. Эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, бары, рестораны, учебные учреждения, развлекательные заведения, спортзалы, деятельность которых все еще приостановлена. За нарушение мер грозят крупные штрафы. Пока режим будет действовать до 10 мая. При этом власти уже предупредили, что им придется снова попросить парламент о его продлении.

28 апреля правительство представило поэтапный план послабления ограничительных мер, который рассчитан до конца июня. Снятие ограничений будет постепенным, оно может отличаться в зависимости от ситуации в том или ином регионе. План властей включает четыре фазы и предусматривает запрет на передвижение между провинциями.

Ожидается, что 4 мая будет разрешено открытие ресторанов, которым будет позволено готовить еду на вынос. Парикмахерские также возобновят свою деятельность, однако клиентам нужно будет заранее записываться на прием.

На следующей фазе, которая при благоприятном сценарии может наступить уже 11 мая, будут открыты с ограничениями на одновременное посещение лиц небольшие торговые точки, террасы баров и кафе, отели, музеи, религиозные учреждения. Кроме того, испанцам разрешат встречаться с родными и друзьями, проживающими в одной провинции.

Вслед за этим правительство страны планирует разрешить открытие более крупных торговых точек, развлекательных заведений и театров, сократив максимальное число лиц, которые одновременно смогут их посещать. На последнем этапе все так же будет рекомендовано использование защитных масок, будут введены новые послабления для торговых точек, ресторанов, развлекательных заведений.

Коронавирус в Испании

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены более 215,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 24 824 пациента умерли, 114 678 человек выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.