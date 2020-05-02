Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков

БЕЛГРАД, 2 мая. /ТАСС/. Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Вчера МИД Боснии и Герцеговины ознакомило министерство безопасности с нотой, которая была получена от посольства Российской Федерации. В указанной ноте запрашивается разрешение въехать на территорию БиГ для 24 членов медицинской команды и пяти специалистов РХБЗ для дезинфекции города Мостар, которую они должны были сделать на основании просьбы председателя Президиума БиГ (коллективный руководящий орган) Драгана Човича. Министр безопасности БиГ не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум БиГ", - говорится в заявлении министерства.

Как сообщает Радио Сараева, российский гуманитарный конвой не смог пересечь границу Сербии с Боснией и Герцеговиной.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что часть российских военных специалистов, которые сейчас оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Сербии, будет передислоцирована в Боснию и Герцеговину. По данным военного ведомства, 1 мая колонна в составе 5 единиц специальной военной техники (авторазливочных станций АРС-14КМ и мобильного комплекса аэрозольной дезинфекции), двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты общей численностью 25 человек совершит марш из Белграда в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины.

Отмечалось, что российские специалисты откликнулись на просьбу боснийской стороны. Планировалось, что военные проведут противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны России работал в Боснии и Герцеговине с 9 по 23 апреля. Тогда было продезинфицировано 28 объектов в 11 городах республики.