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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что число умерших из-за коронавируса в США может составить около 100 тыс.

Президент США в очередной раз выразил мнение, что распространение вируса "можно было остановить в источнике"

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Число умерших в Соединенных Штатах от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может составить около 100 тыс. человек, что существенно выше недавних прогнозов на этот счет. Это признал, выступая в пятницу в Белом доме, президент США Дональд Трамп.

"Будем надеяться, что мы выйдем на уровне ниже 100 тыс. умерших. Что все равно является ужасным показателем", - сказал американский лидер, комментируя ход борьбы с распространением нового коронавируса. Между тем 17 апреля Трамп заявлял, что заболевание, вызываемого коронавирусом нового типа, по всей видимости, унесет в США жизни порядка 60 - 65 тыс. человек.

Глава администрации США также в очередной раз выразил мнение, что распространение нового коронавируса "можно было, нужно было остановить в источнике".

"Благодаря тому, что мы выровняли кривую [роста числа зараженных], замедлили темпы распространения [нового коронавируса] и масштабно расширили свой потенциал в сфере здравоохранения, мы теперь находимся в процессе постепенного повторного открытия своей страны", - добавил президент, имея в виду отмену санитарных ограничений.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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