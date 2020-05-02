Трамп сообщил, что сделает заявление о лидере КНДР "в надлежащее время"

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу журналистам, что сделает заявление о лидере КНДР Ким Чен Ыне "в надлежащее время".

"Я пока не комментирую [тему] Ким Чен Ына. Мы что-нибудь скажем об этом в надлежащее время", - сказал Трамп на Южной лужайке Белого дома. Пресс-подход транслировали американские телеканалы.

На уточняющий вопрос о судьбе северокорейского лидера президент США ответил более категорично: "Я не хочу об этом говорить".

Как сообщило 2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР.