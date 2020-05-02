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Трамп подтвердил, что США рассматривают вариант дополнительных пошлин на товары из Китая

Таким может быть ответ Вашингтона на якобы запоздалое сдерживание Пекином распространения коронавируса, указал американский лидер

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительных пошлин на товары из Китая в ответ за якобы запоздалое сдерживание Пекином распространения коронавируса является одним из вариантов.

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"Мы посмотрим, что произойдет. Многие связанные с Китаем вещи произошли, мы очевидно этому не рады, - сказал Трамп в пятницу журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отлетом в загородную резиденцию американских лидеров Кэмп-Дэвид. - Это плохая ситуация (c распространением коронавируса - прим. ТАСС), по всему миру, 183 страны". "Нам много что предстоит сказать. Это действительно вариант", - отметил он, отвечая на вопрос о перспективах введения пошлин.

Трамп 30 апреля сообщил, что американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР, но не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.

Позиция Китая

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью телеканалу NBC заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой "политический фарс". Лэ Юйчэн выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". При этом он вновь заверил, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая войнаПандемия коронавируса нового типа
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