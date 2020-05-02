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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания Конгрессу

В Белом доме возможное выступление Энтони Фаучи перед Конгрессом в нынешней ситуации назвали "контрпродуктивным"

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Белый дом запретил директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу США. Об этом сообщила в пятницу газета The Hill.

Фаучи входит в созданную президентом США Дональдом Трампом специальную группу по борьбе с распространением в стране коронавируса. На следующей неделе он должен был дать показания одному из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей, который занимается изучением мер, принимаемых администрацией в связи с пандемией.

"Администрация проинформировала [демократов] о том, что Белый дом запретил доктору Фаучи давать показания", - приводит The Hill слова представителя комитета по ассигнованиям.

В свою очередь в Белом доме возможное выступление Фаучи перед Конгрессом в данный момент назвали "контрпродуктивным".

"Пока администрация Трампа продолжает принимать общегосударственные ответные меры на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) <...>, было бы контрпродуктивно, чтобы люди, участвующие в этих усилиях, появлялись перед Конгрессом <...> Мы привержены работе с Конгрессом и предложим дать показания в подходящее время", - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, слова которого приводит The Hill.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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