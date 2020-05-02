{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трамп внес кандидатуру Кейта Дейтона на должность посла на Украине

Этот пост президент США предложил занять главе Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру главы Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США сообщает о внесении следующих кандидатур на должности. <...> Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - отмечается в сообщении.

Дейтон за свою карьеру также служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

Должность главы диппредставительства в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности.

Теги
Обама, БаракУкраинаСШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Трамп выдвинул своего спецпосланника на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
Маршалл Биллингсли будет совмещать два поста
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС