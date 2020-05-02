Трамп внес кандидатуру Кейта Дейтона на должность посла на Украине

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру главы Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США сообщает о внесении следующих кандидатур на должности. <...> Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - отмечается в сообщении.

Дейтон за свою карьеру также служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

Должность главы диппредставительства в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности.