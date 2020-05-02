СМИ: американские военные застрелили мирного жителя на севере Сирии

ТАСС, 2 мая. Военные США открыли огонь по сирийцу, находившемуся за рулем машины, которая следовала по дороге в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в субботу агентство SANA.

По данным агентства, причиной стрельбы со стороны американского контингента было отклонение траектории движения автомобиля с главной трассы по направлению к нефтяному объекту. В результате стрельбы мирный житель погиб на месте.

Трамп в октябре заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли уточнил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты, в том числе крупный газоперерабатывающий завод, который иногда называют Conoco. Он был построен компанией Conocophillips, но позднее перешел под контроль государственной Сирийской газовой компании, у которой после начала в стране гражданской войны его отбили вооруженные боевики.

В Минобороны России заявляли, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.