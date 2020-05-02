Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената Дариги Назарбаевой

НУР-СУЛТАН, 2 мая. /ТАСС/. Указ о прекращении депутатских полномочий спикера Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Дариги Назарбаевой подписал в субботу президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Он также поблагодарил Назарбаеву за плодотворную работу в качестве спикера Сената. "Выражаю благодарность Дариге Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя Сената парламента Республики Казахстан", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

Назарбаева 20 марта 2019 года была единогласно избрана председателем Сената, она до этого была председателем комитета верхней палаты парламента по международным делам, обороне и безопасности. Назарбаеву 1 сентября переизбрали председателем Сената. Ее кандидатура была выдвинута президентом Казахстана. 12 августа депутатские полномочия Назарбаевой продлили в связи с истечением их срока.

56-летняя Дарига Назарбаева - старшая дочерь Нурсултана Назарбаева, первого президента Казахстана - лидера нации.

Как говорится в конституционном законе "О президенте Республики Казахстан", в случае лишения или прекращения полномочий назначаемых членов верхней палаты парламента глава государства в месячный срок назначает депутатов Сената вместо выбывших.

В свою очередь статья 27 этого же закона гласит: "В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента Республики Казахстан, а также его смерти полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю Сената парламента; при невозможности председателя Сената принять на себя полномочия президента они переходят к председателю Мажилиса [нижней палаты] парламента".