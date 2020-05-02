Центральное телевидение КНДР показало новые кадры с появившимся на публике Ким Чен Ыном

Телевизионный сюжет демонстрирует основные моменты торжественной церемонии, состоявшейся на заводе. В частности, Ким Чен Ын разрезает красную ленту, что символизирует окончание строительства и начало работы предприятия. На всех видеокадрах он выглядит бодрым и жизнерадостным, часто улыбается, активно жестикулирует и раздает указания сопровождающим его членам высшего руководства страны.

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Центральное телевидение КНДР показало в субботу репортаж о посещении председателем Госсовета Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, которая состоялась 1 мая. Это первые опубликованные видеокадры с того момента, как лидер страны перестал появляться на публике после заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) 11 апреля.

По окончании репортажа об открытии завода Центральное телевидение КНДР продолжило показывать передачи, посвященные деятельности Ким Чен Ына в предыдущие периоды. В том числе демонстрируются документальные кадры, на которых запечатлено посещение лидером КНДР различных предприятий, его руководство работой на местах в сельскохозяйственных комплексах, а также массовые парады прошлых лет на главной пхеньянской площади Ким Ир Сена. Телесюжеты сопровождаются патриотическими песнями, рассказывающими об успехах социализма.

Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), председатель Госсовета КНДР впервые за 20 дней появился на публике, посетив 1 мая церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Он вышел на место церемонии под звуки приветственного марша и бурное ликование сотен участников мероприятия, которые кричали "Ура!". В торжественной обстановке Ким Чен Ын перерезал ленту, а затем "махал рукой ликующим строителям и массам".

Руководитель народной республики также прошел по некоторым цехам нового завода, где ему рассказали о процессах производства фосфора и удобрений для сельского хозяйства. Как подчеркнуло агентство ЦТАК, Ким Чен Ын назвал начало эксплуатации предприятия "важным моментом вывода химической промышленности страны на более высокую стадию".

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание Политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (высший законодательный орган), а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о его возможной болезни.