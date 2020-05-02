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Кризис на Украине

В ДНР заявили, что сбили над окраиной Донецка ударный беспилотник украинской армии

В Народной милиции республики сообщили, что он нес на подвесе осколочный боеприпас

ДОНЕЦК, 2 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, который нес на подвесе осколочный боеприпас. Об этом сообщили в субботу в оборонном ведомстве республики.

"Сегодня утром оккупанты попытались сбросить с беспилотного летательного аппарата осколочный боеприпас на мирные кварталы села Спартак. Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений противовоздушной обороны и расчетов радиоэлектронной борьбы <...> украинский беспилотник был сбит, не достигнув цели, а смертоносный боеприпас уничтожен нашими саперами", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Кроме того, в субботу официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий проинформировал, что силы ЛНР накануне сбили украинский беспилотник, с которого велась разведка позиций. "В пятницу в районе населенного пункта Калиновка благодаря слаженным и умелым действиям расчетов ПВО Народной милиции ЛНР и станции РЭБ "Тритон-М1" обнаружен и сбит вражеский БПЛА", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Договоренности, принятые на встречах контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Несмотря на это, украинская армия регулярно задействует беспилотники.

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