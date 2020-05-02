Усиленные наряды полиции развернуты у Дома профсоюзов в Одессе в шестую годовщину трагедии

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Несколько десятков жителей Одессы, несмотря на карантин и усиленные меры безопасности, в субботу пришли с цветами к Дому профсоюзов, где шесть лет назад произошло массовое убийство сторонников "антимайдана". По данным областного управления МВД, город патрулируют около 1,5 тыс. сотрудников полиции, Нацгвардии и спасателей.

"Основные превентивные меры сосредоточены около Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города. Сотрудники правоохранительных органов проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм законодательства и карантинных требований", - говорится в сообщении на сайте полиции. Специалисты проверяют городские скверы и площади на предмет возможного наличия взрывчатых устройств. Полиция через громкоговорители призывает горожан остаться дома в целях борьбы с распространением коронавируса.

Здание Дома профсоюзов и прилегающая к нему территория огорожена забором из железной сетки. Уже утром в память о погибших в ее ячейках напротив главного входа появились траурные венки и букеты. К месту возложения цветов полиция пропускает по два человека, в очереди у поста досмотра собрались несколько десятков горожан.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

Однако продолжавшееся несколько лет следствие таки и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе завело дело против бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Его инициатором выступил бывший первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков". В октябре прошлого года Верховная рада провалила инициативу о создании временной следственной комиссии по делу о беспорядках в Одессе, предложенную фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь".