{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Швейцария планирует открывать границы на двусторонней основе

Как заявила министр юстиции и полиции страны Карин Келлер-Суттер, первоначально это будут соседние страны, в частности Австрия

ЖЕНЕВА, 2 мая. /ТАСС/. Швейцария в условиях улучшения ситуации с пандемией намерена открывать границы для въезда граждан других государств на основе двусторонних договоренностей. Причем следует ожидать, что первоначально это будут соседние страны, в частности Австрия, сообщила министр юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер в опубликованном в субботу интервью в газете La Tribune de Geneve.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Она напомнила, что на момент закрытия границ в Европе координация между соседними странами "оставляла желать лучшего", поэтому при решении вопроса об их открытии "нужно лучше координировать" шаги. "Это будет происходить в согласованной манере, и очень вероятно - напрямую между двумя государствами, нежели в общем порядке на европейском уровне", - сказала министр, добавив, что "ситуация в Австрии и Италии не является одинаковой", поэтому речь идет о смягчении ограничений "в каждом случае в отдельности".

По словам главы ведомства, любое открытие границ "должно происходить на взаимной основе", так как "швейцарцы не поняли бы", если бы их страна начала принимать у себя французских и итальянских туристов, а для них въезд во Францию и Италию оставался бы закрытым. Отвечая на вопрос о том, с какой из стран договоренность об открытии границ может быть достигнута раньше остальных, она назвала Австрию. Это обусловлено тем, пояснила министр, что меры по смягчению ограничений, связанных с пандемией, в Швейцарии и Австрии "наиболее близки". В целом, как считает Келлер-Суттер, поначалу границы будут открыты между соседними государствами, потом - со всей остальной Европой, и только на третьем этапе - с неевропейскими странами.

С 25 марта Швейцария установила запрет на въезд для граждан стран Шенгенского пространства, за исключением подданных Княжества Лихтенштейн. Неделей раньше на три месяца была приостановлена выдача виз гражданам государств, не входящих в Шенген. Право въезда на швейцарскую территорию сохранено за гражданами Швейцарии и иностранцами с видом на жительство в этой стране, а также за теми, кто прибывает по профессиональным причинам или в силу "вызывающих абсолютную необходимость обстоятельств".

По состоянию на 1 мая в стране было зарегистрировано 29 705 заболевших и 1 435 умерших от коронавируса. С начала апреля число ежедневно фиксируемых случаев заболевания резко снизилось, поэтому 27 апреля стартовала программа постепенного смягчения ограничений, введенных властями в связи с пандемией.

Теги
АвстрияИталияЛихтенштейнФранцияШвейцарияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Зариф: США требуют оружейного эмбарго для Ирана, а сами экспортируют оружие по всему миру
Глава иранского МИД подчеркнул, что Тегеран "был крупным импортером американского оружия до 1979 года"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС